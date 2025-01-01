Pratapgarh News: भारी वाहनों की आवाजाही से लगा जाम, राहगीर परेशान

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जिला मुख्यालय मार्ग, मनगढ़ रोड और बेंती राजमहल जाने वाले रास्ते पर दिनभर जाम के हालात बने रहे। इससे राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।

जाम में फंसे हीरागंज निवासी विनोद कुमार ने बताया कि वह सीएचसी में इलाज के लिए आए थे लेकिन जाम के चलते वाहन से उतरकर अस्पताल तक पैदल जाना पड़ा। वहीं, लखपेड़ा निवासी संतोष कुमार ने बताया कि घर में शादी है। खरीदारी के लिए बाजार आया था लेकिन जाम में काफी समय बर्बाद हो गया। कस्बे में यातायात व्यवस्था संभालना पुलिस के लिए चुनौती बना रहा। चौराहों पर पुलिसकर्मी जाम खुलवाने में जुटे रहे लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही पर अंकुश नहीं लगने से लोगों को राहत नहीं मिली।

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नगर पंचायत कस्बे में जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। बुधवार को भारी वाहनों की आवाजाही से मुख्य मार्ग से लेकर संपर्क मार्गों तक वाहनों की कतारें लगी रहीं।