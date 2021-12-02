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Pratapgarh News: तापमान गिरने से रात में गुलाबी ठंड का अहसास

Thu, 12 Nov 2026 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:05 AM IST
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Traffic jam caused by movement of heavy vehicles commuters face inconvenience
नवंबर माह के मध्य चरण में रात में गुलाबी ठंड का अहसास होने लगा है। रात में लोग गर्म कपड़े का इस्तेमाल करने लगे हैं। तापमान में भी गिरावट आई है। इधर, बुधवार को भी वातावरण में हल्की धुंध का असर बना रहा।
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नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में मौसम में बदलाव नजर आने लगा है। दोपहर में धूप के तेवर में नरमी आई है। सुबह धुंध का असर देखा जा रहा है। बुधवार को सुबह लोगों की नींद खुली तो वातावरण में हल्की धुंध रही। सुबह 10 बजे के बाद धूप खिली थी। शहर से लेकर गांव तक बाजारों में दिनभर चहल-पहल रही।
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बाबागंज, पंजाबी मार्केट, घंटाघर, भगवाचुंगी, अंबेडकर चौराहा सहित स्थानों पर भीड़भाड़ रही। रात में गुलाबी ठंड महसूस होने लगी । नवंबर माह के पहले सप्ताह में अधिकत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मौसम वैज्ञानिक देशराज मीना ने बताया कि वातावरण में पुरवा हवा की पैठ है।
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