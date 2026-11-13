Pratapgarh News: तीन हजार स्वयंसेवक कथा स्थल की संभालेंगे जिम्मेदारी

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हनुमान दल, अंगद दल व जामवंत दल को राजा भैया ने अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि किसी भक्त की तबीयत खराब होने पर स्वास्थ्य शिविर व एंबुलेंस की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी।राजा भैया ने कहा कि कुछ लोग धर्म का विरोध कर रहे हैं। वह संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का अवलोकन कर लें। कथा में कुछ विघ्न डालने वाले भी लोग आ सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे से उनपर निगरानी रखी जाएगी।कहा कि किसी को अधिक पैदल न चलना पड़े, इसके लिए कथास्थल के करीब ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कहा कि यह कथा संपूर्ण जनसत्ता दल एवं हिंदू समाज की कथा है।इस अवसर पर एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, बाबागंज विधायक विनोद सरोज, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. केएन ओझा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप पटेल, संतोष सिंह, हरिओम श्रीवास्तव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पंकज सिंह मौजूद रहे।प्रतापगढ़। कुंडा के बेंती राजभवन के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाली रामकथा का पंडाल बनारस के टेंट से सजाया जा रहा है। कथाव्यास के लिए मुख्य टेंट की व्यवस्था होगी। उसके अगल-बगल दो अन्य टेंट लगाए जाएंगे। अन्य देशों से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए महाकुंभ की तर्ज पर तंबू लगाए जा रहे हैं। संवाद