Pratapgarh News: हर वार्ड में होंगे पार्क, बच्चे कर सकेंगे मौज-मस्ती

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शहर में 25 वार्ड हैं। करीब छह साल पहले शहर का विस्तारीकरण हुआ था। बराछा, पूरे केशवराय, जिरियामऊ, जहरगो, पूरे ईश्वरनाथ का पुरवा सहित एक दर्जन से अधिक गांव भी शहर में शामिल किए गए। इससे आबादी एक से बढ़कर 1.25 लाख हो गई।अब पार्कों को विकसित करने के लिए सभी वार्डों का जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) सर्वे किया जा रहा है। इसमें मकान, दुकान, सड़क, बिजली के खंभे, पानी की पाइपलाइन, पार्क और खाली पड़ी जमीनों की जानकारी की जा रही है। नवंबर में इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी।इसके बाद प्रशासन की खाली पड़ी जमीन पर पार्क बनाए जाएंगे। इससे बच्चों को वार्ड में ही खेलने-कूदने और मौज-मस्ती की सुविधा मिल सकेगी। उन्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।- साधारण झूला, सी-सॉ, फिसल पट्टी, उछलकूद करने वाला होगा जाल पैड और, ओपन जिमवर्जन-सर्वे का कार्य चल रहा है। वार्डों में पार्क की सुविधा देने की तैयारी है। नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट आएगी। इसके बाद प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। - राकेश कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका