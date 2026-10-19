Pratapgarh News: दशहरा और भारत मिलाप में नहीं गुल होगी बत्ती, लगेंगे आठ ट्रॉली ट्रांसफार्मर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

जिले में 20 अक्तूबर को दशहरे पर रामलीला मेला ग्राउंड पर रावण दहन होगा। मैदान को सजाया जा रहा है। 22 अक्तूबर को भरत मिलाप मेले का आयोजन किया जाएगा। शहर की सड़कों को रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग करने के लिए बांस-बल्ली लगाने का कार्य शुरू हो गया है। भरत चौक की भी सजावट हो रही है।नगर पालिका की ओर से रामलीला मेला ग्राउंड की साफ-सफाई का कार्य अंतिम चरण में है। वहीं, बिजली विभाग ने आपातकालीन ट्रॉली ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था की है। शहर के 12 प्रमुख प्वाइंट भरत चौक, भंगवा चुंगी, राजापाल चौराहा, सदर बाजार, चिलबिला, महुली सहित अन्य स्थानों पर ट्रॉली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था रहेगी।विभाग ने 63 से लेकर 100 केवीए तक अतिरिक्त छोटे ट्रांसफार्मरों को भी तैयार कर रखा है। हालांकि ट्रॉली ट्रांसफार्मर की क्षमता 250 केवीए व 400 केवीए रहेगी। बिजली विभाग ने मेले की निगरानी के लिए चार टीमें बनाई हैं। शहर के अलग-अलग उपकेंद्रों पर टीम भ्रमण करती रहेंगी।वर्जनदशहरा और भरत मिलाप मेले की तैयारी को लेकर नगर पालिका और बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेहतर करने के लिए ट्रॉली ट्रांसफार्मर की उपलब्धता रहेगी। सुरक्षा के लिए पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया गया है। - अभिषेक पांडेय, डीएम