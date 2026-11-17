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मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों के मुताबिक, हर महीने ओपीडी में 40 से 50रेफर कर दिया जाता है।पट्टी के सुनील कुमार ने बताया कि बेटे को तीन साल सेमिर्गी मरीज ये करें- शोर वाले स्थानों पर जाने से बचना मरीजों को चाहिए।- टीबी और मोबाइल के साथ लैपटॉप से दूरी बनाएं।- बच्चों को खेलने का मौका दें, अकेले कहीं जाने न दें।- मरीजों को साइकिल, बाइक और कार कभी नहीं चलानी चाहिएं।- अचानक बेहोश होने या हाथ-पैर अकड़ जाने की स्थिति में न्यूरो फिजीशियन को दिखाए, नियमित दवा खाएं।