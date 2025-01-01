Pratapgarh News: संघ का पथ संचलन, सामाजिक एकता का संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:21 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:21 AM IST
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजया दशमी पर सोमवार को शहर में पथ संचलन निकाला। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र प्रचार प्रमुख सुभाष ने कहा कि भारत की शक्ति सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना में निहित है।
उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से समाज को संगठित कर राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचना है। उन्होंने समाज को जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता मजबूत करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम के बाद स्वयंसेवकों का पथ संचलन राजकीय इंटर कॉलेज से शुरू हुआ। नगर के विभिन्न मार्गों पर नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया।
कार्यक्रम में विभाग संघचालक रमेश, विभाग प्रचारक ओमप्रकाश, विभाग कार्यवाह हरीश, जिला संघचालक चिंतामणि, सह जिला संघचालक अशोक, जिला कार्यवाह हेमंत कुमार, जिला प्रचारक प्रवीण नगर प्रचारक आशीष एवं नगर कार्यवाह अंकित, सुमित की उपस्थित रही। इस दौरान सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, पूर्व सांसद संगम लाल, पूर्व विधायक धीरज ओझा, विशाल विक्रम सिंह, पूर्व मंत्री मोती सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से समाज को संगठित कर राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचना है। उन्होंने समाज को जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता मजबूत करने का आह्वान किया।
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कार्यक्रम के बाद स्वयंसेवकों का पथ संचलन राजकीय इंटर कॉलेज से शुरू हुआ। नगर के विभिन्न मार्गों पर नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया।
कार्यक्रम में विभाग संघचालक रमेश, विभाग प्रचारक ओमप्रकाश, विभाग कार्यवाह हरीश, जिला संघचालक चिंतामणि, सह जिला संघचालक अशोक, जिला कार्यवाह हेमंत कुमार, जिला प्रचारक प्रवीण नगर प्रचारक आशीष एवं नगर कार्यवाह अंकित, सुमित की उपस्थित रही। इस दौरान सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, पूर्व सांसद संगम लाल, पूर्व विधायक धीरज ओझा, विशाल विक्रम सिंह, पूर्व मंत्री मोती सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव मौजूद रहे।
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