फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   The marketplace will be spruced up, and resources will be improved.

Pratapgarh News: लकदक होगी मंडी, बेहतर होंगे संसाधन

Tue, 20 Oct 2026 12:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
The marketplace will be spruced up, and resources will be improved.
महुली स्थित नवीन मंडी को लकदक करने की तैयारी है। मंडी में संसाधन के साथ ही साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था होगी। प्रदेश की सभी मंडियों की रैंकिंग होगी। प्रदेश स्तरीय टीम यहां आकर इसकी पड़ताल करेगी। इसे लेकर मंडी को साफ सुथरा बनाने के साथ ही संसाधनों की बेहतर व्यवस्था के लिए स्वच्छ मंडी-शुभ मंडी अभियान की शुरुआत हुई है।
विज्ञापन

महुली मंडी में प्रतिदिन दो हजार के करीब व्यापारी एवं किसान आते हैं। किसानों एवं व्यापारियों को मंडी में बेहतर बनाने के लिए स्वच्छ मंडी-शुभ मंडी अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के क्रम में मंडी परिसर की नियमित सफाई, कूड़ा निस्तारण, नालियों की साफ-सफाई और जल निकासी की व्यवस्था को लेकर पहल शुरू हो गई है।
विज्ञापन

प्रवेश से निकास द्वार, सड़कें, पार्किंग स्थल, शौचालय को लकदक करने का कार्य शुरू हो गया है। मंडी परिसर से पुराने सामानों को हटाने एवं हरियाली बढ़ाने के साथ दीवारों को साफ-सुथरा करने के लिए पेंटिंग भी होगी। इसमें लगभग तीन लाख रुपये का बजट खर्च किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसकी रैंकिंग भी तय होगी। सबसे साफ-सुथरी मंडी मिलने पर महुली को पुरस्कार भी मिल सकता है। मंडी निरीक्षक रवि श्रीवास्तव ने बताया कि साफ-सफाई कराई जा रही है। मानक के सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed