फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   The lives of all three people could have been saved had they been wearing helmets

Pratapgarh News: हेलमेट पहने होते तो बच सकती थी तीनों लोगों की जान

Wed, 21 Oct 2026 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Wed, 21 Oct 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
The lives of all three people could have been saved had they been wearing helmets
मृतका रीता भारती। फाइल फोटो
सड़क हादसों में बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले अपनी जान गंवा रहे हैं। हाल ही में हुए अधिकांश मामलों में हेलमेट न होने पर सिर पर गंभीर चोट लगने से लोगों की मौत हो रही है। बावजूद इसके लोग इन हादसों से सबक नहीं ले रहे हैं।
विज्ञापन

ताजा मामला कुंडा कोतवाली क्षेत्र में हुआ। जहां बाइक सवार तीनो लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था। बीते 10 महीने के अंतराल में 12 से अधिक घटनाओं में वाहन चालकों की मौत का प्रमुख कारण हेलमेट न पहनना ही था। सीओ यातायात रविंद्र प्रताप ने बताया कि समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत विद्यालयों के साथ सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम होता है। इसके अलावा नियम का पालन न करने पर कार्रवाई भी की जाती है। फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं।
विज्ञापन

- 16 मई को तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से मोपेड सवार सांगीपुर की सूरज कली की मौके पर ही मौत हो गई थी। पति रामदीन गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
- 27 जून को मोहनगंज बाजार के पास देर रात दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। -
- करीब एक साल पहले शहर के करनपुर के भाई-बहन बाइक से सुखपाल नगर जा रहे थे। स्कूल बस की टक्कर से युवक की मौत हो गई थी।

मृतका रीता भारती। फाइल फोटो

मृतका रीता भारती। फाइल फोटो

मृतका रीता भारती। फाइल फोटो

मृतका रीता भारती। फाइल फोटो

मृतका रीता भारती। फाइल फोटो

मृतका रीता भारती। फाइल फोटो

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed