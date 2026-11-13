Pratapgarh News: छठ महापर्व शुरू, आज से शुरू होगा निर्जला व्रत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शुक्रवार को घरों में साफ-सफाई हुई। महिलाओं ने दाउरा, सूप को साफ-सुथरा किया। दिन में कद्दू-भात का सात्विक भोजन तैयार किया गया। पारंपरिक रूप से कद्दू, लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल का सेवन किया। भोजन में लहसुन और प्याज का परहेज किया गया।व्रती महिलाओं और पुरुषों ने खुद भोजन प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद घर के सदस्यों ने प्रसाद प्राप्त किया। शनिवार को दिन भर निर्जला उपवास रखकर शाम के समय मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर खरना का प्रसाद तैयार किया जाएगा।इस दिन मुख्य रूप से गुड़ की खीर, घी की रोटी और फल का प्रसाद तैयार होगा। सूर्यास्त के बाद भगवान सूर्य और छठी मैया की विधि-विधान से पूजा होगी। इसके बाद व्रत रखने वाले लोग भोग लगाकर ग्रहण करेंगे।खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रत करने वाली महिलाओं और पुरुषों का 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। रविवार की शाम संध्या अर्घ्य और सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।