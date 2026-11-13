सीबीसी जांच से थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर की पहचान संभव : डॉ. राशि

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उन्होंने कहा कि सीबीसी जांच से शरीर में संक्रमण, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवांशिक रोग के साथ रक्त कैंसर की सटीक पहचान की जा सकती है।प्रयागराज के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. आशुतोष गुप्ता ने श्वसन रोग की जानकारी दी। कहा कि श्वसन संबंधी समस्याएं संक्रमण, हृदय रोग, पर्यावरण प्रदूषण और अस्वास्थ्यकर परिवेश जैसे रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग में काम करने से होती है।प्रारंभिक अवस्था में इन्हें ठीक किया जा सकता है लेकिन रोग बढ़ने पर केवल नियंत्रित किया जा सकता है। बचाव के लिए प्रदूषण से बचना और मास्क का प्रयोग जरूरी है। संगोष्ठी में डॉ. एसी त्रिपाठी, डॉ. एसएस गुप्ता, डॉ. मिनहाज खान, डॉ. रमेश पांडेय, डॉ. शिवमूर्ति लाल मौर्य आदि मौजूद रहे।