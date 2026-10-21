Pratapgarh News: दिन-रात के तापमान में दस डिग्री का अंतर, सात दिन में दोगुने हुए मरीज

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मेडिकल कॉलेज के फिजीशियन डॉ. मनोज खत्री ने बताया कि हर चौथा मरीज सर्दी-बुखार से पीड़ित है। बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहना जरूरी है।बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि बीपी-शुगर के मरीज सप्ताह में एक बार जांच कराएं और नियमित दवा लें। डॉक्टरों ने सुबह-शाम गर्म कपड़े पहने, गुनगुना पानी पीने और मास्क लगाने की सलाह दी है।एक नजर में बढ़ोतरीतारीख कुल मरीज वायरल मरीज15 अक्तूबर 1320 26516 1380 30917 1500 46018 अवकाश अवकाश19 1407 45020 1100 30021 1939 510