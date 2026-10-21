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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Ten-degree difference between day and night temperatures; number of patients doubles in seven days

Pratapgarh News: दिन-रात के तापमान में दस डिग्री का अंतर, सात दिन में दोगुने हुए मरीज

Wed, 21 Oct 2026 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Wed, 21 Oct 2026 11:38 PM IST
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Ten-degree difference between day and night temperatures; number of patients doubles in seven days
मेडिकल कॉलेज में मरीजों का इलाज करते चिकित्सक। संवाद
गुलाबी ठंड के बीच मेडिकल कॉलेज से लेकर सीएचसी-पीएचसी तक मरीजों की कतार लग गई। दिन-रात के तापमान में दस डिग्री के अंतर होने से सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज तेजी से बढ़े हैं।
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मेडिकल कॉलेज के फिजीशियन डॉ. मनोज खत्री ने बताया कि हर चौथा मरीज सर्दी-बुखार से पीड़ित है। बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहना जरूरी है।
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि बीपी-शुगर के मरीज सप्ताह में एक बार जांच कराएं और नियमित दवा लें। डॉक्टरों ने सुबह-शाम गर्म कपड़े पहने, गुनगुना पानी पीने और मास्क लगाने की सलाह दी है।
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एक नजर में बढ़ोतरी
तारीख कुल मरीज वायरल मरीज
15 अक्तूबर 1320 265
16 1380 309
17 1500 460
18 अवकाश अवकाश
19 1407 450
20 1100 300
21 1939 510
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