Pratapgarh News: भाई को तिलक कर उतारी आरती, सलामती की कामना की

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शहर से लेकर गांव तक भैया दूज का उल्लास रहा। रक्षाबंधन की तरह ही बहनों को भैया दूज का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। बुधवार को बाजारों में भैया दूज के पर्व पर खासी रंगत रही। सुबह से ही बहनें भैया दूज की तैयारी में जुटी रहीं।मुहूर्त के अनुसार बहनों ने पूजन की थाल सजाकर पूर्वाभिमुख होकर भैया दूज की कथा सुनी। भाई के माथे पर टीका लगाकर उन्हें मिठाई खिलाई। उनकी लंबी उम्र और समृद्धि की कामना की। शहर के बेल्हादेवी धाम में सुबह से ही दर्शन पूजन को लेकर भीड़ उमड़ी रहीं। रानीगंज, पट्टी, लालगंज, कुंडा, सदर क्षेत्रों में भाई दूज मनाया गया।भैया दूज पर सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का दौर जारी रहा। बहनों एवं भाइयों ने फेसबुक वॉल पर पोस्ट जारी कर खुशी व्यक्त की। इधर, व्हाट्सएप पर भी लोगों ने स्टेटस लगाया। दिनभर बधाई व शुभकामनाओं का दौर जारी रहा।