Pratapgarh News: क्रय केंद्र पहुंचीं एसडीएम, बंद मिला एफसीआई का क्रय केंद्र
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:30 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:30 PM IST
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एसडीएम सदर अनुष्का शर्मा ने बुधवार को महुली स्थित क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एफसीआई का क्रय केंद्र बंद मिला। दो केंद्रों पर आवश्यक उपकरण और सुविधा व्यवस्था नहीं मिली।
नाराज एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को फटकार लगाते हुए तत्काल उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। मंडी समिति के क्रय केंद्र में भारी अनियमितता मिली। एसडीएम ने चेतावनी देते हुए सुधार का आदेश दिया।
एसडीएम ने कहा कि क्रय केंद्र आने वाले किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। दोबारा निरीक्षण में कमियां मिलने कार्रवाई की जाएगी। इस मौके एएमओ अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे।
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नाराज एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को फटकार लगाते हुए तत्काल उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। मंडी समिति के क्रय केंद्र में भारी अनियमितता मिली। एसडीएम ने चेतावनी देते हुए सुधार का आदेश दिया।
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एसडीएम ने कहा कि क्रय केंद्र आने वाले किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। दोबारा निरीक्षण में कमियां मिलने कार्रवाई की जाएगी। इस मौके एएमओ अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे।
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