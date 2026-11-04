Pratapgarh News: क्रय केंद्र पहुंचीं एसडीएम, बंद मिला एफसीआई का क्रय केंद्र

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नाराज एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को फटकार लगाते हुए तत्काल उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। मंडी समिति के क्रय केंद्र में भारी अनियमितता मिली। एसडीएम ने चेतावनी देते हुए सुधार का आदेश दिया। विज्ञापन

एसडीएम ने कहा कि क्रय केंद्र आने वाले किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। दोबारा निरीक्षण में कमियां मिलने कार्रवाई की जाएगी। इस मौके एएमओ अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। नाराज एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को फटकार लगाते हुए तत्काल उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। मंडी समिति के क्रय केंद्र में भारी अनियमितता मिली। एसडीएम ने चेतावनी देते हुए सुधार का आदेश दिया।एसडीएम ने कहा कि क्रय केंद्र आने वाले किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। दोबारा निरीक्षण में कमियां मिलने कार्रवाई की जाएगी। इस मौके एएमओ अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे।

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एसडीएम सदर अनुष्का शर्मा ने बुधवार को महुली स्थित क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एफसीआई का क्रय केंद्र बंद मिला। दो केंद्रों पर आवश्यक उपकरण और सुविधा व्यवस्था नहीं मिली।