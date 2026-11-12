Pratapgarh News: 20 करोड़ रुपये से लालगंज क्षेत्र की सड़कों का होगा चौड़ीकरण

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आठ किमी लंबे मंगापुर-रेवली मार्ग के चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। उन्होंने बुधवार को भूमि पूजन किया। पेडरिया का पुरवा-बढ़ई का पुरवा मार्ग का 1.10 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य का लोकार्पण किया।दौलतपुर में आयोजित जनसभा में आराधना मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र और अधिकारों की सुरक्षा वोट की ताकत में निहित है। एसआईआर के नाम पर किसी को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश कांग्रेस सफल नहीं होने देगी।अध्यक्षता करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि महंगाई और कमजोर होती अर्थव्यवस्था भाजपा सरकार की विफलता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के एक करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम कटने संबंधी बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये सभी घुसपैठिए हैं। यह प्रदेश की जनता का अपमान है।इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख अशोक सिंह, पूर्व प्रमुख दृगपाल यादव, लाल अनिल प्रताप सिंह, रामकृपाल पासी, दिनेश रावत, मोनू बारी, डॉ. अमिताभ शुक्ल और पवन शुक्ल आदि रहे।