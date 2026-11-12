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Pratapgarh News: छठ पर रिंग रोडवेज बस सेवा की सौगात

Thu, 12 Nov 2026 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:13 PM IST
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Ring Road bus service introduced as a gift for Chhath
छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने रिंग रोडवेज बस सेवा के तहत दो बसों को चलाने का फैसला लिया है। इससे भदोही, जौनपुर और वाराणसी जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी।
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एआरएम सत्य प्रकाश ने बताया कि बस प्रतापगढ़ डिपो से पट्टी, जौनपुर के रास्ते वाराणसी जाएगी। वहां से भदोही, प्रयागराज होते हुए वापस प्रतापगढ़ आएगी।
त्योहार पर ट्रेनों में सीटें फुल हैं। ऐसे में रोडवेज बस के जरिये यात्रियों को सहूलियत देने की पहल की गई है। एआरएम ने बताया कि जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कानपुर की बसों को भी वाराणसी भेजने की तैयारी है।
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17 नवंबर तक चलेंगी बसें
12 नवंबर से शुरू हुई रिंग रोडवेज बस सेवा 17 नवंबर तक संचालित की जाएगी। औसतन करीब एक हजार यात्री वाराणसी का सफर करेंगे। वहीं, कुछ लोग वाराणसी से गागर नींबू की खरीद करने भी बसों से जा सकते हैं। पूजा में गागर नींबू को वेदी पर रखा जाता है। निगम के अनुसार सुबह सात और शाम चार बजे बस रवाना होगी।
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