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Pratapgarh News: कबड्डी में पुलिन फाउंडेशन ने आसपुर देवसरा को दी मात

Thu, 12 Nov 2026 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:10 PM IST
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Pulin Foundation defeats Aaspur Devsara in Kabaddi
प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चयनित सीनियर बालिका टीम। कोच
स्टेडियम में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में पुलिन फाउंडेशन ने आसपुर देवसरा टीम को मात देकर जीत दर्ज की। फाउंडेशन टीम ने 26-16 के अंतर विपक्षी टीम को हराया।
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बृहस्पतिवार को सीनियर महिला कबड्डी चयन के लिए ट्रायल हुआ। जिले की सात टीमों ने दमखम दिखाया। फाइनल मुकाबला पुलिन फाउंडेशन और आसपुर देवसरा की टीम के बीच हुआ। प्रतियोगिता जिला कबड्डी एसोसिएशन एवं क्रीड़ा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुई।
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शुभारंभ एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह और सचिव डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। खिलाड़ी शुक्रवार को प्रयागराज में मंडलीय प्रतियोगिता में दम दिखाएंगे।
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निर्णायक की भूमिका मो. आसिफ खान, शैलेश सिंह और कर्मराज सिंह ने निभाई। स्कोरिंग यशवंत सिंह और महेश मौर्य ने की। चयनित खिलाड़ियों में कामिनी सरोज, शिवानी सरोज, सोनम, सोनी, खुशी सरोज, प्रिया, पायल, मधु, शशि, रानी पांडेय, शिवांगी खरवार, अर्चना, आंचल, कैश, खुशबू यादव और जानवी विश्वकर्मा शामिल हैं।
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