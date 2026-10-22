फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Preparations underway for online evaluation of UP Board answer scripts

Pratapgarh News: यूपी बोर्ड की उत्तरपुस्तिकाओं का ऑनलाइन मूल्यांकन कराने की तैयारी

Thu, 22 Oct 2026 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Preparations underway for online evaluation of UP Board answer scripts
इस बार यूपी बोर्ड पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑनलाइन करने की तैयारी में है। प्रयागराज, वाराणसी सहित दूसरे जनपदों के कुछेक विद्यालयों में पिछले साल हुए ऑनलाइन मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू करने का कार्य किया जा रहा है।
विज्ञापन

मूल्यांकन से पहले ऑनलाइन शिक्षकों की ड्यूटी सूची जारी होगी ताकि समय पर शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। मूल्यांकन के दौरान शिक्षकों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़े। परीक्षा शुरू होने के दौरान नया आदेश जारी हो सकता है। डीआईओएस ओमकार राणा ने बताया कि पिछले साल उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मैन्युल तरीके से हुआ था। कुछ जनपदों में ऑनलाइन मूल्यांकन होने के कारण ही परीक्षा परिणाम 15 दिन के अंदर ही घोषित कर दिया गया था। ऑनलाइन मूल्यांकन होने से उत्तरपुस्तिकाओं की जांच की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए शिक्षकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कॉपियों का मूल्यांकन करने का तरीका समझाया जाता है। ड्यूटी लगाने से लेकर प्रशिक्षण तक की प्रक्रिया समय से पूरी करने की तैयारी चल रही है। बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम पांच से 24 फरवरी 2027 तक प्रस्तावित है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया भी चल रही है। उन्होंने बताया कि इस बार एक लाख के आसपास परीक्षार्थी यूपी बोर्ड परीक्षा देंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed