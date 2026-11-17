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शहर के परिषदीय विद्यालय शंकर दयाल रोड में पढ़ाई करने वाली वानिया बचपन से खेलों की शौकीन रहीं। हॉकी के प्रशिक्षक खुर्शीद अली से उन्होंने खेल की बारीकियां सीखीं। अनवर हॉकी सोसाइटी से जुड़कर ट्रेनिंग शुरू की। संसाधनों की कमी हमेशा चुनौती रही लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। मंजिल तक पहुंचने के जुनून ने उन्हें जिले के होनहार हॉकी खिलाड़ियों में शुमार किया।वानिया ने वर्ष 2025 में 14वीं और 15वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की ओर से रांची (झारखंड) में प्रतिभाग किया। उन्होंने वर्ष 2024 में द्वितीय हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला अकादमी प्रतियोगिता (जोन ए एवं बी) में भी हिस्सा लिया। वह खुद को निखारने के लिए निरंतर अभ्यास कर रही हैं। उनका सपना भारतीय टीम की जर्सी पहनना है।पिता नर्सिंग होम में हैं कर्मचारीवानिया के पिता सैफ वाहिद एक नर्सिंग होम में कर्मचारी हैं। मां गृहिणी हैं। उन्होंने बेटी का हमेशा साथ दिया। संसाधन भले ही सीमित रहे हों लेकिन बेटी की हौसलाअफजाई में कोई कोताही नहीं बरती। आज बेटी हॉकी में चमक रही है।