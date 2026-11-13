Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Pharmacists staged a protest at the CMO office.

Pratapgarh News: फार्मासिस्टों ने सीएमओ कार्यालय पर दिया धरना

Fri, 13 Nov 2026 11:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
Pharmacists staged a protest at the CMO office.
सीएमओ कार्यालय के सामने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते फार्मासिस्ट। संवाद
डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय पर 18 सूत्री मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। सीएम को संबोधित ज्ञापन सीएमओ को सौंपा। जिलाध्यक्ष एके पांडेय ने फार्मासिस्ट का पदनाम फार्मेसी अधिकारी और चीफ फार्मासिस्ट का पदनाम चीफ फार्मेसी अधिकारी किए जाने की मांग की गई है।
विज्ञापन

फार्मासिस्टों को सीमित औषधियों के लिए नुस्खा लिखने का अधिकार देने, फार्मासिस्ट का ग्रेड पे 4600 और चीफ फार्मासिस्ट का ग्रेड पे 5400 किए जाने की मांग सीएम से की गई है।
विज्ञापन

एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट को मिलने वाले प्रभार भत्ते को 75 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये, लंबित वरिष्ठता सूची जारी करने, पीएचसी और सीएचसी पर आवश्यकतानुसार पदों का सृजन करने और दवाओं का वितरण केवल फार्मासिस्टों के माध्यम से कराए जाने संबंधी मांग का ज्ञापन सीएमओ को सौंपा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी और विभाग की रीढ़ हैं। इसके बावजूद उनकी जायज मांगें लंबित हैं। उन्होंने चेताया कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 20 नवंबर को लखनऊ में प्रदेशव्यापी विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

संचालन जिला मंत्री राकेश यादव ने किया। इस मौके पर उदय राज सिंह, संदीप श्रीवास्तव, हरिशंकर सिंह, संदीप सिंह, मान सिंह यादव, बृज किशोर श्रीवास्तव, रंजीत यादव, मदन सिंह, अश्वनी श्रीवास्तव, संतोष यादव, राजेंद्र यादव, कैलाश नाथ मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed