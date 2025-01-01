Pratapgarh News: विदा हुईं मां भवानी, लगे जयकारे

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अध्यक्ष चंद्रलता जायसवाल ने मूर्ति विसर्जन में आए भक्तों के लिए जलपान की व्यवस्था की थी। उनके पुत्र आशुतोष जायसवाल ने कमेटी सदस्यों को सम्मानित किया।इसके अलावा कालाकांकर के परियावां स्थित माता मइया धाम में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को मंगलवार को विसर्जित किया गया। शोभायात्रा में दुर्गा प्रतिमा के साथ राम-लक्ष्मण और अन्य आकर्षक झांकियां भी शामिल रहीं। डीजे, ढोल-नगाड़ों के जयकारों के बीच निकली शोभायात्रा परियावां से नवाबगंज और आलापुर होते हुए कालाकांकर गंगा घाट पहुंची। यहां प्रतिमाएं विसर्जित की गई। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा।मंगलवार और बुधवार को मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला भक्तिमय माहौल के साथ जारी रहा। पट्टी, बेलखरनाथ और मंगरौरा ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम मंगलवार दोपहर एक बजे से शुरू हुआ, जो देर रात तक और बुधवार को भी चलता रहा। सई नदी और प्रशासन की ओर से बनाए गए कृत्रिम तालाबों पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंगलवार रात दस बजे बजे तक अकेले बेलखरनाथ धाम स्थित सई नदी और कृत्रिम तालाब पर लगभग 55 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। बुधवार को 40 दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हुआ।भरोखन स्थित केसरी नंदन धाम के बड़े तालाब में मंगलवार को दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। कस्बे समेत आसपास के गांवों की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए प्रशासन ने प्रकाश और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मंगलवार दोपहर थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार, एडिशनल इंस्पेक्टर शुभनाथ साहनी ने पुलिस बल के साथ घाट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।