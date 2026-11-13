Pratapgarh News: छठ पर फलों और फूलों से बाजार गुलजार

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कपड़ा व्यापारी गुरुमीत सिंह ने बताया कि छठ पर्व को लेकर पीले और लाल रंग की साड़ियों की मांग अधिक है। महिलाएं जयपुर की पश्मीना और कोलकाता की खड्डी सिल्क साड़ियां पसंद कर रही हैं। जयपुर की साड़ी दो से आठ हजार रुपये और कोलकाता की खड्डी सिल्क तीन से 10 हजार रुपये तक उपलब्ध है। पुरुष कुर्ता-जामा खरीद रहे हैं। जो 1000-1500 रुपये में मिल रहे हैं। दुकानदार उमेश हसानी ने बताया कि छठ पूजा के लिए महिलाएं सिंदूर, चूड़ी, बिंदी समेत अन्य सामग्री खरीद रही हैं।इनसेटमहंगे हुए फलफोटो..03, 04छठ पर फलों की मांग बढ़ी है। फल विक्रेता अलसैफ के अनुसार सेब और अमरूद 100 रुपये प्रति किलो, केला 50 रुपये दर्जन, अनानास 70 से 80 रुपये प्रति पीस और संतरा 100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। पर्व से पहले फलों के दाम बढ़े हैं।सब्जी विक्रेता इम्तियाज ने बताया कि पूजा में इस्तेमाल होने वाला कद्दू और लौकी 50 रुपये प्रति किलो और सिंघाड़ा 40 रुपये प्रति किलो में बिक रहा है।फोटो...08, 09छठ पर मां बेल्हा देवी धाम स्थित सई घाट पर नगरपालिका के सफाईकर्मी दिनभर साफ-सफाई में जुटे रहे। वहीं, नदी में पानी अधिक होने के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर बैरिकेडिंग कराई गई है।सई घाट पर बेदी बनाने में जुटे श्रद्धालुफोटो..07मां बेल्हा देवी धाम स्थित सई घाट पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना के लिए नदी किनारे वेदी बनानी शुरू कर दी है। घाट पर पहुंचकर लोग पर्व की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।