Pratapgarh News: मैजिक स्पार्कल से बिखरेगी रोशनी, हनुमान गदा रॉकेट भरेगा उड़ान

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रामलीला मैदान और एटीएल ग्राउंड में पटाखों की दुकानें सजी हैं। यहां रॉकेट, पैराशूट पटाखे, चटाई, मिर्ची बम, बंदरछाप, सिंघाड़ा बम और रोशनी वाले पटाखों की भी मांग है।व्यापारी महेश जायसवाल ने बताया कि शुक्रवार से पटाखा की दुकानें लगाई है। प्रशासन के निर्देश तेज धमाका और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री नहीं की जा रही है। बाजार में पांच हजार तक की कीमत वाले पटाखे उपलब्ध हैं। व्यापारियों के अनुसार पिछले साल करीब चार करोड़ रुपये के पटाखों की बिक्री हुई थी।