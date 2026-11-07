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Pratapgarh News: मैजिक स्पार्कल से बिखरेगी रोशनी, हनुमान गदा रॉकेट भरेगा उड़ान

Sat, 07 Nov 2026 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:35 PM IST
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Magic sparkles will cast a glow, and the Hanuman mace rocket will take flight.
रामलीला मैदान में लगी पटाखों की दुकान पर खरीदारी करते लोग। संवाद
दिवाली से पहले पटाखों का बाजार गुलजार हो गया है। इस बार मैजिक स्पार्कल पटाखा म्यूजिक के साथ जलेगा। हनुमान गदा रॉकेट आसमान में उड़ान भरेगा। इसके साथ ही आतिशबाजी के लिए बाजार में कई तरह के पटाखे आए हैं।
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रामलीला मैदान और एटीएल ग्राउंड में पटाखों की दुकानें सजी हैं। यहां रॉकेट, पैराशूट पटाखे, चटाई, मिर्ची बम, बंदरछाप, सिंघाड़ा बम और रोशनी वाले पटाखों की भी मांग है।
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व्यापारी महेश जायसवाल ने बताया कि शुक्रवार से पटाखा की दुकानें लगाई है। प्रशासन के निर्देश तेज धमाका और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री नहीं की जा रही है। बाजार में पांच हजार तक की कीमत वाले पटाखे उपलब्ध हैं। व्यापारियों के अनुसार पिछले साल करीब चार करोड़ रुपये के पटाखों की बिक्री हुई थी।
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