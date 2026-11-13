Pratapgarh News: समितियों में ताले तो कहीं ई-पॉश मशीन बेकाम

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कृषि विभाग के अनुसार 15 नवंबर से गेहूं की बोआई होनी है। आलू की बोआई शुरू है। वहीं, समितियों में किसान सुबह से से खाद के लिए पहुंच रहे हैं। किसानों को बोआई के लिए सबसे ज्यादा डीएपी की जरूरत है। उपलब्धता न होने की वजह से दिक्कत हो रही है। इसका फायदा निजी दुकानदार उठा रहे हैं। समिति पर 1350 रुपये प्रति बोरी मिलने वाली डीएपी बाजार में 1700 तक बिक रही है।नहीं चली ई-पॉश मशीनसाधन सहकारी समिति रायपुर भगदरा में ताला बंद रहा। शुक्रवार को सचिव गोविंद मौर्य ने बताया कि सुबह कुछ किसानों को खाद दी गई। इसके बाद ई-पॉश मशीन खराब होने से वितरण नहीं हो सका। साधन सहकारी समिति फतनपुर, रेहुआ और लालगंज बाजार की समिति बंद मिली।बाबा बेलखरनाथ धाम क्षेत्र की सहकारी समिति खूंझी कला के सचिव आशीष सिंह ने बताया कि एनपीके खाद 12 टन उपलब्ध है। वितरण की सूचना किसानों को दी गई है। रानीगंज के धनुआ और रामापुर साधन सहकारी समिति से भी किसानों को मायूस लौटना पड़ा।बी-पैक्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष निर्भय पांडेय ने बताया कि आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता के आश्वासन पर हड़ताल को 20 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है। कर्मचारी समितियों पर खाद का वितरण करेंगे।उन्होंने बताया कि कैशलेस इलाज, दुर्घटना बीमा, ग्रुप इंश्योरेंस, अनावश्यक निरीक्षण एवं स्थानांतरण पर रोक, समिति व्यय की राशि पांच हजार, कैडर सचिवों की पदोन्नति, उर्वरक पर कमीशन बढ़ाने सहित अन्य प्रमुख मांगों को आयुक्त के समक्ष रखा गया है। समस्या के निस्तारण के आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर लौट आए हैं।इनसेट-बोले किसान0 खाद लेने के लिए सुबह ही समिति पर पहुंचे लेकिन ताला बंद मिला। अब निजी दुकान से ही महंगे दाम पर खाद खरीदनी होगी।- संतोष सिंह, रेहुआ लालगंज0 खाद न मिलने से खेती पिछड़ रही है। बार-बार समिति के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बाजार में खाद के दाम भी ज्यादा है।- लालमनी दुबे, परमा का पूरा0 समिति बंद ताला बंद था। वितरण की जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। तीन से दिन से खाद के लिए भटक रहे हैं।- फूलचंद सोनी, रेहुआ लालगंज0 पिछले साल की तरह इस बार खाद के लिए परेशानी हो रही है। अब निजी दुकानों के भरोसे ही खेती हो सकेगी।- राजकुमार गौतम, रामापुरइनसेट-नोट- आंकड़े एक नजर मेंकुल वितरण समिति- 170डीएपी की उपलब्धता- 2273 मीट्रिक टनपंजीकृत निजी दुकानें- 68वर्जन-2500 मीट्रिक टन डीएपी की नई रैक की डिमांड भेजी गई है। समितियों पर खाद उपलब्ध है। जिन समितियों में वितरण रुका है वहां खाद भेजकर वितरण किया जाएगा। - देवेंद्र वर्मन, एआर को-ऑपरेटिव