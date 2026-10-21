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Pratapgarh News: अमेठी में इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पथराव, गार्ड घायल

Wed, 21 Oct 2026 11:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:16 PM IST
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Intercity Express pelted with stones in Amethi; guard injured
वाराणसी से मंगलवार रात लखनऊ के लिए रवाना हुई इंटरसिटी एक्सप्रेस के अमेठी पहुंचने पर कुछ अराजकतत्वों ने पथराव कर दिया। पथराव से ट्रेन का गार्ड घायल हो गया। करीब 15 मिनट तक ट्रेन अमेठी स्टेशन पर खड़ी रही। जीआरपी ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गाड़ी संख्या 24203 बनारस-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस मंगलवार रात 8:57 बजे अमेठी स्टेशन पहुंचने वाली थी। जैसे ही ट्रेन पूर्वी आउटर सिग्नल के पास पहुंची कि कुछ अराजकतत्वों ने पथराव कर दिया। पत्थर सीधे गार्ड को लगा, जिससे वह घायल हो गए।
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घायल गार्ड ने तत्काल कंट्रोल के साथ लोको पायलट को सूचना दी। ट्रेन को अमेठी स्टेशन पर रोककर गार्ड का प्राथमिक इलाज कराया गया। इसके बाद ट्रेन को रायबरेली के लिए रवाना किया गया। रायबरेली पहुंचकर गार्ड हरिकेश ने जीआरपी में लिखित तहरीर दी। रायबरेली जीआरपी ने एफआईआर दर्ज कर प्रतापगढ़ जीआरपी को रेफर कर दिया है। स्टेशन अधीक्षक जेपी शुक्ला ने बताया कि गार्ड की तैनाती मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन पर है।
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