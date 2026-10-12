Pratapgarh News: नवरात्र में फलों के दाम बढ़े, जेब होगी ढीली

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फल -- -- -- -- -- -- -- -आज -- -- -- -- -- -- -- -- नवरात्र के पहले विज्ञापन



केला -- -- -- -- -- - 50 रुपये दर्जन -- -- -- -- -- 30 रुपये दर्जन विज्ञापन विज्ञापन



संतरा -- -- -- -- -- 100 रुपये किग्रा -- -- -- -- 60 रुपये किग्रा



अनार -- -- -- -- - 200 रुपये किग्रा -- -- -- -- -150 रुपये किग्रा



पपीता -- -- -- -- - 80 रुपये किग्रा -- -- -- -- -- 60 रुपये किग्रा



नोट- फलों की कीमतें स्थानीय दुकानदारों के अनुसार। फल-आजनवरात्र के पहलेकेला- 50 रुपये दर्जन30 रुपये दर्जनसंतरा100 रुपये किग्रा60 रुपये किग्राअनार- 200 रुपये किग्रा-150 रुपये किग्रापपीता- 80 रुपये किग्रा60 रुपये किग्रानोट- फलों की कीमतें स्थानीय दुकानदारों के अनुसार।

नवरात्र शुरू होते ही फल बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। बाजार में फलों के दामों में वृद्धि हुई है। लोगों की जेबें ढीली होंगी। फल व्यापारी जय करन वर्मा ने बताया कि बाजार में फलों की आवक पहले जैसी ही है लेकिन नवरात्र में मांग बढ़ने के कारण कीमत में इजाफा हुआ है। दुकानदार नन्हे वर्मा ने बताया कि केला नवरात्र से पहले 30 रुपये दर्जन था लेकिन अब यह 50 से 60 रुपये में पहुंच गया है। सेब के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्तमान में सेब 100 रुपये किलो में मिल रहा है।