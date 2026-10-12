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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Fruit prices rise during Navratri; be prepared to spend more.

Pratapgarh News: नवरात्र में फलों के दाम बढ़े, जेब होगी ढीली

Mon, 12 Oct 2026 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:38 PM IST
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Fruit prices rise during Navratri; be prepared to spend more.
कचहरी के बगल चौराहे पर लगी फलों की दुकान। संवाद
नवरात्र शुरू होते ही फल बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। बाजार में फलों के दामों में वृद्धि हुई है। लोगों की जेबें ढीली होंगी। फल व्यापारी जय करन वर्मा ने बताया कि बाजार में फलों की आवक पहले जैसी ही है लेकिन नवरात्र में मांग बढ़ने के कारण कीमत में इजाफा हुआ है। दुकानदार नन्हे वर्मा ने बताया कि केला नवरात्र से पहले 30 रुपये दर्जन था लेकिन अब यह 50 से 60 रुपये में पहुंच गया है। सेब के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्तमान में सेब 100 रुपये किलो में मिल रहा है।
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फल---------------आज ---------------- नवरात्र के पहले
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केला----------- 50 रुपये दर्जन----------30 रुपये दर्जन
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संतरा----------100 रुपये किग्रा-------- 60 रुपये किग्रा

अनार--------- 200 रुपये किग्रा---------150 रुपये किग्रा

पपीता--------- 80 रुपये किग्रा----------60 रुपये किग्रा

नोट- फलों की कीमतें स्थानीय दुकानदारों के अनुसार।
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