Pratapgarh News: शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग

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हीरागंज बाजार निवासी अरुण केसरवानी की मार्केट के पहले तल पर कपड़े की दुकान है। बुधवार को दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना देकर बिजली आपूर्ति बंद कराई। जेसीबी की मदद से दुकान का शटर का ताला तोड़ा गया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार से घटना की जानकारी ली। व्यापारियों का आरोप है कि सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। बताया कि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से समय पर आग पर काबू पाया जा सकता था। सीओ कुंडा शिवनारायण वैस ने बताया कि फायर ब्रिगेड टीम से घटनास्थल पर न पहुंचने का कारण पूछा जाएगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।