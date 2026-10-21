फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Fire breaks out in clothing store due to a short circuit

Pratapgarh News: शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग

Wed, 21 Oct 2026 11:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Wed, 21 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Fire breaks out in clothing store due to a short circuit
महेशगंज थाना क्षेत्र के हीरागंज बाजार ​स्थित दुकान में लगी आग। सोशल मीडिया
महेशगंज के हीरागंज बाजार में बुधवार की शाम करीब छह बजे कपड़े की दुकान में शार्ट- सर्किट से आग लग गई। आग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। किसी तरह लोगों ने आग पर काबू पाया।
विज्ञापन

हीरागंज बाजार निवासी अरुण केसरवानी की मार्केट के पहले तल पर कपड़े की दुकान है। बुधवार को दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना देकर बिजली आपूर्ति बंद कराई। जेसीबी की मदद से दुकान का शटर का ताला तोड़ा गया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया।
विज्ञापन

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार से घटना की जानकारी ली। व्यापारियों का आरोप है कि सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। बताया कि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से समय पर आग पर काबू पाया जा सकता था। सीओ कुंडा शिवनारायण वैस ने बताया कि फायर ब्रिगेड टीम से घटनास्थल पर न पहुंचने का कारण पूछा जाएगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed