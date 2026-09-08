Pratapgarh News: 40 फीसदी दिव्यांगता पर छात्राओं को मिलेगी ई-ट्राईसाइकिल

विज्ञापन



योजना का मकसद है कि घर से स्कूल-कॉलेज आने-जाने में दिव्यांग छात्राओं को परेशानी न हो और परिवहन के कारण पढ़ाई में बाधा न आए। हर विधानसभा क्षेत्र से 20-20 छात्राओं का चयन होगा। जिले की सात विधानसभा क्षेत्रों की कुल 140 छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा। 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की छात्राएं आवेदन कर सकेंगी। डीआईओएस ओमकार राणा ने बताया कि छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। बताया कि इंटर कॉलेज से लेकर महाविद्यालय स्तर की छात्राओं को योजना का लाभ दिया जाना है।

विज्ञापन

दिव्यांग छात्राओं के लिए शिक्षा की राह अब आसान होगी। शासन ने बैटरी चालित ई-ट्राईसाइकिल वितरण योजना का विस्तार किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांगता वाली अध्ययनरत छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत पात्र छात्राओं को अधिकतम 65 हजार रुपये तक की ई-ट्राईसाइकिल निशुल्क दी जाएगी।