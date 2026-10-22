Pratapgarh News: अवैध पटाखा रखने में पिता-पुत्र गिरफ्तार, प्राथमिकी दर्ज

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लालगंज के बाबूगंज बाजार के पास समापुर में मकान बनवाकर रहने वाले मो. अनीस उर्फ राजू के घर में बुधवार शाम धमाका हो गया। छत पर पटाखे सुखाते समय शॉर्ट-सर्किट से विस्फोट हुआ। इसकी चपेट में आकर अनीस की सास बड़का (60) और बेटी अनस (17) झुलस गई थीं।रात में एएसपी पश्चिमी बृजनंदन राय के पहुंचने के बाद पुलिस ने मकान की तलाशी ली। इस दौरान आवाज पटाखे बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे प्रयागराज के लालगोपालगंज से पटाखे खरीदकर त्योहार पर बेचने के लिए लाए थे।दरोगा मिथलेश चौरसिया की तहरीर पर अनीस और उसके बेटे मो. अयान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद पटाखों को पानी में डालकर नष्ट कर दिया गया।