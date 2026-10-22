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Pratapgarh News: प्रतापगढ़ को हराकर फतेहपुर ने जीता खिताब

Thu, 22 Oct 2026 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:10 PM IST
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Fatehpur wins title after defeating Pratapgarh
स्टेडियम में आयोजित अंडर-17दमंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता फतेहपुर की टीम। कोच
मीराभवन स्थित स्टेडियम में बृहस्पतिवार को माध्यमिक विद्यालयीय अंडर-17 मंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल प्रतापगढ़ और फतेहपुर के बीच खेला गया। खिताबी मुकाबले में फतेहपुर ने मेजबान प्रतापगढ़ को 50 रन से करारी शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। फतेहपुर ने पहले बल्लेबाजी की। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी प्रतापगढ़ की टीम शुरुआत में ही लड़खड़ा गई और उसे ट्रॉफी गंवानी पड़ी।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी फतेहपुर की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में पांच विकेट पर 133 रन बनाए। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी प्रतापगढ़ की टीम शुरू से ही दबाव में थी। फतेहपुर ने शुरुआती ओवरों में ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर प्रतापगढ़ को घुटनों पर ला दिया। मेजबान टीम 83 रन पर ढेर हो गई।
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इसके पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला व्यायाम शिक्षक रामकुमार सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ की टीमों ने हिस्सा लिया।
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मैच में अंपायर सतीश श्रीवास्तव और योगेश दुबे ने की। समापन समारोह में खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर माध्यमिक खेल सचिव संतोष कुमार सिंह, संजय प्रजापति, अभिषेक शुक्ला, वीरेंद्र कुमार यादव, विनोद कुमार, विनोद यादव और सुरेश चंद मौजूद रहे।
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