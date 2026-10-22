Pratapgarh News: प्रतापगढ़ को हराकर फतेहपुर ने जीता खिताब

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी फतेहपुर की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में पांच विकेट पर 133 रन बनाए। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी प्रतापगढ़ की टीम शुरू से ही दबाव में थी। फतेहपुर ने शुरुआती ओवरों में ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर प्रतापगढ़ को घुटनों पर ला दिया। मेजबान टीम 83 रन पर ढेर हो गई।इसके पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला व्यायाम शिक्षक रामकुमार सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ की टीमों ने हिस्सा लिया।मैच में अंपायर सतीश श्रीवास्तव और योगेश दुबे ने की। समापन समारोह में खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर माध्यमिक खेल सचिव संतोष कुमार सिंह, संजय प्रजापति, अभिषेक शुक्ला, वीरेंद्र कुमार यादव, विनोद कुमार, विनोद यादव और सुरेश चंद मौजूद रहे।