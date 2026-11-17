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दुकानदार मनीष गुप्ता ने बताया कि बीते एक माह में अरहर के दाम 120 से 160 रुपये, चने की दाल 80 से 110 रुपये प्रतिकिलो पहुंच गई है। लोग अपने बजट के हिसाब से जरूरत भर की खरीदारी कर रहे हैं।थोक व्यापारी छेदीलाल उमरवैश्य ने बताया कि त्योहारों के सीजन में दालों की मांग बढ़ी है। आपूर्ति कम होने से बाजार में मांग और उपलब्धता का संतुलन बिगड़ गया है। इससे दाम बढ़े हैं।इनसेटगृहिणियां बोलींबच्चों को पर्याप्त प्रोटीन देने के लिए दाल सबसे अच्छा विकल्प है लेकिन लगातार बढ़ती कीमतों ने परेशानी बढ़ा दी है। अब दाल खरीदने से पहले भी बजट देखना पड़ता है। - अनीता पांडेय, दहिलामऊदालों के दाम बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई की वजह से अब दूसरी जरूरी चीजों की खरीदारी में भी कटौती करनी पड़ रही है। - सरिता शर्मा, मीराभवनदाल-आजएक माह पहले (रुपये प्रतिकिलो)अरहर दाल160 रुपये-120 रुपयेचना दाल-110 रुपये-80 रुपयेमटर दाल-70 रुपये-50 रुपयेउड़द दाल-150 रुपये140 रुपयेनोट- कीमतें स्थानीय दुकानदारों के अनुसार।