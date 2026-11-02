Pratapgarh News: महुली मंडी से हटेगा अतिक्रमण, गरजेगा बुलडोजर

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मंडी परिसर में 30 पंजीकृत दुकानदार हैं। इन दुकानदारों ने परिसर में दुकान के बाहर भी कब्जा कर रखा है। दुकान में फल व सब्जियां रखने के साथ आवंटित परिसर के बाहर भी फल व सब्जियां रखते हैं। दुकानों को तार से घेरा गया है। विज्ञापन

कई दुकानदारों ने अस्थायी पिलर तक खड़ा कर लिया है। पिलर पर पन्नी व शेड लगाकर काम कर रहे हैं। मंडी सचिव अमित गुप्ता ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। दुकानदारों को चेतावनी दी जा चुकी है। मंडी परिसर में 30 पंजीकृत दुकानदार हैं। इन दुकानदारों ने परिसर में दुकान के बाहर भी कब्जा कर रखा है। दुकान में फल व सब्जियां रखने के साथ आवंटित परिसर के बाहर भी फल व सब्जियां रखते हैं। दुकानों को तार से घेरा गया है।कई दुकानदारों ने अस्थायी पिलर तक खड़ा कर लिया है। पिलर पर पन्नी व शेड लगाकर काम कर रहे हैं। मंडी सचिव अमित गुप्ता ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। दुकानदारों को चेतावनी दी जा चुकी है।

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नवीन मंडी महुली परिसर में अतिक्रमण को जल्द ही हटाया जाएगा। दुकान के सामने मनमाने तरीके से लगाए शेड हटाए जाएंगे। जल्द ही बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। मंडी की टीम ने अतिक्रमण करने वालों को दुकान हटाने का निर्देश दिया है।