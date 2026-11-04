फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Emphasis on Ganga conservation through competitions

Pratapgarh News: प्रतियोगिताओं के जरिये गंगा संरक्षण पर जोर

Wed, 04 Nov 2026 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Emphasis on Ganga conservation through competitions
कालाकांकर घाट पर जिला गंगा समिति द्वारा भव्य गंगा उत्सव का आयोजन किया गया*
मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालाकांकर में बुधवार को जन जागरूकता कार्यक्रम व प्रतियोगिता हुई। छात्रों ने ‘भारत में गंगा के सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व’ पर आयोजित निबंध में हिस्सा लिया। इसके बाद भाषण व क्विज प्रतियोगिता हुई। इसमें बच्चों ने ‘गंगा संरक्षण में युवाओं की भूमिका’ और ‘मेरी गंगा, मेरी जिम्मेदारी’ विषयों पर विचार रखे।
विज्ञापन

कालाकांकर घाट पर दीपोत्सव के बाद मां गंगा की आरती हुई। इस दौरान गंगा स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान जिला परियोजना अधिकारी दयाराम यादव, प्रधानाचार्य शिवम श्रीवास्तव, सांसद प्रतिनिधि घनश्याम यादव, ग्राम प्रशासक मनीष सिंह, शिवम यादव, भूपेंद्र सिंह, डिप्टी रेंजर अवध बिहारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed