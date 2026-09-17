Pratapgarh News: 50वीं अंतर जोन कबड्डी के लिए शामली रवाना हुई जिले की टीम

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खिलाड़ी प्रतापगढ़ जंक्शन स्थित मां बेल्हा देवी धाम से पद्मावत एक्सप्रेस द्वारा गए। रवानगी से पहले जिला कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। टीम में सेराज, अरशद, अकमल, देवेश मिश्रा, यश यादव, अंबुज यादव, अमित यादव, मो. रेहान, अभिषेक सिंह, फैजान, अर्पित सिंह, शिवम सिंह, अनिल यादव और आदित्य सिंह शामिल हैं।कोच दीपू मिश्रा भी टीम के साथ रवाना हुए। इस अवसर पर जिला कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह, सचिव डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह, शैलेश सिंह, मो. आसिफ खान और कर्मराज सिंह मौजूद रहे।