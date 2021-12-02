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Pratapgarh News: सीनियर पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल 21 को

Tue, 20 Oct 2026 12:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:30 AM IST
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District-level trials for the senior men's cricket competition to be held on the 21st
पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल 21 अक्तूबर को होगा। ट्रायल दोपहर तीन बजे से मीराभवन स्थित स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।
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चयनित खिलाड़ियों को 22 अक्तूबर को प्रयागराज में मंडल स्तरीय ट्रायल में प्रतिभाग करना होगा। वहां से चयनित खिलाड़ी 23 से 29 अक्तूबर तक सुखदेव पहलवान स्टेडियम आजमगढ़ में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। यह जानकारी प्रभारी क्रीड़ाधिकारी रंजीत यादव ने दी है। संवाद
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