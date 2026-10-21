Pratapgarh News: राम-भरत का मिलाप देख भावुक हुए श्रद्धालु

विज्ञापन

रात नौ बजे से राम दरबार की झांकी से भरत मिलाप कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद रामदल, भरत दल, हनुमान दल और लवकुश दल की झांकियों ने लोगों का ध्यान खींचा। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और भरत के स्वरूपों के दर्शन के लिए जगह-जगह भीड़ जुटी रही।भक्ति गीतों और लोकसंगीत की प्रस्तुतियों ने आयोजन में चार चांद लगा दिए। मंगलवार सुबह करीब चार बजे इंदिरा चौक पर राम-भरत मिलाप हुआ। अयोध्या लौटे भगवान राम और भाई भरत के मिलन का दृश्य देखते ही श्रद्धालु भावुक हो उठे। जय श्रीराम के जयकारे गूंजने लगे। सीओ राजीव द्विवेदी और कोतवाल आलोक कुमार सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रहे।