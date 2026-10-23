Pratapgarh News: भगवान श्रीराम व भरत का मिलन देख भावुक हुए भक्त

विज्ञापन

बुधवार देरशाम डीएम अभिषेक पांडेय व पूर्व विधायक धीरज ओझा ने फीता काटकर भरत मिलाप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीएम ने कहा कि भरत मिलाप हमें जीने की कला सिखाता है। भाई का भाई के प्रति प्रेम, करूणा, त्याग की भावना रखनी चाहिए।आयोजन के लिए ग्राम प्रधान प्रमोद दुबे व मेला कमेटी के पदाधिकारियों की सराहना की गई। पूर्व विधायक ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। अधिवक्ता जगन्नाथ मौर्या, राजेश्वर प्रसाद दुबे, दयाशंकर दुबे ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर अध्यक्ष दिलीप मोदनवाल, राकेश सिंह, राजेश्वर प्रसाद दुबे, राधा कृष्ण मिश्र, लल्लू मिश्र, शिवम दुबे मौजूद रहे।