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Pratapgarh News: भगवान श्रीराम व भरत का मिलन देख भावुक हुए भक्त

Fri, 23 Oct 2026 12:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:26 AM IST
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Devotees became emotional upon witnessing the reunion of Lord Shri Ram and Bharat.
रानीगंज नगर पंचायत के भरत मिलाप मेले में उमड़ी भीड़। संवाद
जामताली के ऐतिहासिक भरत मिलाप का बृहस्पतिवार को समापन हुआ। चौराहे पर भगवान श्रीराम और भरत का मिलन होते ही पूरा वातावरण जयकारे से गूंज उठा। पूरा वातावरण राममय बना रहा।
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बुधवार देरशाम डीएम अभिषेक पांडेय व पूर्व विधायक धीरज ओझा ने फीता काटकर भरत मिलाप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीएम ने कहा कि भरत मिलाप हमें जीने की कला सिखाता है। भाई का भाई के प्रति प्रेम, करूणा, त्याग की भावना रखनी चाहिए।
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आयोजन के लिए ग्राम प्रधान प्रमोद दुबे व मेला कमेटी के पदाधिकारियों की सराहना की गई। पूर्व विधायक ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। अधिवक्ता जगन्नाथ मौर्या, राजेश्वर प्रसाद दुबे, दयाशंकर दुबे ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर अध्यक्ष दिलीप मोदनवाल, राकेश सिंह, राजेश्वर प्रसाद दुबे, राधा कृष्ण मिश्र, लल्लू मिश्र, शिवम दुबे मौजूद रहे।

रानीगंज नगर पंचायत के भरत मिलाप मेले में उमड़ी भीड़। संवाद

रानीगंज नगर पंचायत के भरत मिलाप मेले में उमड़ी भीड़। संवाद

रानीगंज नगर पंचायत के भरत मिलाप मेले में उमड़ी भीड़। संवाद

रानीगंज नगर पंचायत के भरत मिलाप मेले में उमड़ी भीड़। संवाद

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