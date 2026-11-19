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परिजनों के अनुसार लोहारखेड़ा निवासी रामअवध सिंह यादव बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे परिक्रमा-तेजीपुरवा मार्ग पर स्थित खेत की ओर गए थे। इसी दौरान उनके सगे भतीजे अमृत सिंह ने तमंचे से उन पर पांच राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। रामअवध के शरीर पर तीन गोलियों के निशान मिले हैं। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। पुलिस टीम के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष प्रभात कुमार गुप्ता ने तत्परता दिखाते हुए घायल को अपने सरकारी वाहन से पिसावां सीएचसी पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल भेजा, जहां से हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। विज्ञापन

तीन साल पुरानी हत्या और जमीन विवाद से जुड़ी रंजिश

ग्रामीणों के अनुसार फूल सिंह और संजय सिंह दो भाई थे। उनके पिता रामलाल बड़े बेटे संजय के साथ रहते थे। परिवार के पास करीब 150 बीघा जमीन है। खेती की जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद था। फूल सिंह अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। करीब तीन वर्ष पहले फूल सिंह ने अपने बड़े भाई संजय सिंह की हत्या कर दी थी। इस मामले में वह जेल भी गए थे। एक साल पहले ही वह जेल से छूटकर आए थे। इसके बाद रामलाल ने संजय की पत्नी के नाम 25 बीघा जमीन कर दी थी। इसी पारिवारिक और जमीन विवाद के चलते बुधवार को अमृत सिंह ने अपने चाचा पर हमला कर दिया। परिजनों के अनुसार लोहारखेड़ा निवासी रामअवध सिंह यादव बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे परिक्रमा-तेजीपुरवा मार्ग पर स्थित खेत की ओर गए थे। इसी दौरान उनके सगे भतीजे अमृत सिंह ने तमंचे से उन पर पांच राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। रामअवध के शरीर पर तीन गोलियों के निशान मिले हैं। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। पुलिस टीम के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष प्रभात कुमार गुप्ता ने तत्परता दिखाते हुए घायल को अपने सरकारी वाहन से पिसावां सीएचसी पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल भेजा, जहां से हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया।तीन साल पुरानी हत्या और जमीन विवाद से जुड़ी रंजिशग्रामीणों के अनुसार फूल सिंह और संजय सिंह दो भाई थे। उनके पिता रामलाल बड़े बेटे संजय के साथ रहते थे। परिवार के पास करीब 150 बीघा जमीन है। खेती की जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद था। फूल सिंह अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। करीब तीन वर्ष पहले फूल सिंह ने अपने बड़े भाई संजय सिंह की हत्या कर दी थी। इस मामले में वह जेल भी गए थे। एक साल पहले ही वह जेल से छूटकर आए थे। इसके बाद रामलाल ने संजय की पत्नी के नाम 25 बीघा जमीन कर दी थी। इसी पारिवारिक और जमीन विवाद के चलते बुधवार को अमृत सिंह ने अपने चाचा पर हमला कर दिया।

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पिसावां। पिसावां के लोहारखेड़ा गांव निवासी रामअवध उर्फ फूल सिंह (45) को बुधवार दोपहर गांव के बाहर गोली मार दी गई। उनके शरीर पर तीन जगह गोलियों के निशान मिले हैं। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया। जमीन बंटवारे के विवाद में गोली मारने का आरोप उनके भतीजे अमृत सिंह पर है, पुलिस ने उसे आरोपी को हिरासत में लेने के साथ वारदात में इस्तेमाल हुआ तमंचा भी बरामद कर लिया है। एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि फूल सिंह को जमीन बंटवारे के विवाद में उनके भतीजे अमृत ने तमंचे से गोली मारी है। आरोपी अमृत को हिरासत में लेकर उसके पास से तमंचा बरामद किया गया है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।