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Pratapgarh News: अवैध वसूली की शिकायत पर सिपाही-चालक लाइन हाजिर

Thu, 12 Nov 2026 01:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 12 Nov 2026 01:06 AM IST
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Constable-driver sent to police lines following complaint of illegal extortion
संग्रामगढ़ कस्बे में दिवाली पर व्यापारियों ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही और चालक पर वसूली की शिकायत राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा से की थी। व्यापारियों का आरोप है कि सिपाही विवेक मिश्र व चालक अमित सिंह वसूली करते हैं। राज्यसभा सदस्य ने एसपी को मामले की जानकारी दी। एसपी दीपक भूकर ने सिपाही और चालक को लाइन हाजिर कर जांच सीओ लालगंज राजीव द्विवेदी को सौंप दी। एएसपी पश्चिमी बृजनंदन राय ने बताया कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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