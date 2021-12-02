परीक्षार्थियों की सघन तलाशी हो, धार्मिक वस्तुएं न उतरवाएं : डीएम

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जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों पर साफ-सफाई, पेयजल और बैठने सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना परिचय पत्र अनिवार्य रूप से साथ रखें।डीएम के मुताबिक, जनपद में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 52,272 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी। प्रत्येक पाली में 8,712 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं होगा।