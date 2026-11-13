Pratapgarh News: ट्रैक्टर और स्कूली वैन में भिड़ंत, तीन घायल

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इलाके के एक विद्यालय के बच्चों को वैन स्कूल लेकर रवाना हुई। बासूपुर के पास सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर से स्कूल वैन की टक्कर हो गई। हादसे के बाद वैन सवार स्कूली बच्चों में चीख-पुकार मच गई। वह दहशत में आ गए। तीन बच्चों को चोटें आईं। उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया।ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रैक्टर चालक ने कान में ईयर फोन लगा रखा था। इससे उसे वैन की आवाज नहीं सुनाई दी। हादसे में पूरे चंदु के शुभ पांडेय, इशिता द्विवेदी समेत तीन लोग घायल हो गए।कोहड़ौर थाना प्रभारी रोहित सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर चालक के खिलाफ तहरीर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को चालक नहीं मिला। चालक की तलाश की जा रही है।