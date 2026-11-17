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मंगलवार शाम दिल्ली को जाने वाली काशी विश्वनाथ और पद्मावत एक्सप्रेस में इस कदर भीड़ थी कि यात्रियों को गेट के पास खड़े होकर दिल्ली तक का सफर तय करना पड़ा। देहरादून से वाराणसी को जाने वाली अमृतसर हावड़ा पंजाबमेल में भी यात्रियों की भीड़ देखने को मिला। कंफर्म की बात दूर वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पा रहा है। स्लीपर से लेकर एसी तक सभी कोच हाउसफुल रहे। यात्री ट्रेन के दरवाजे और गैलरी में बैठकर यात्रा करने को मजबूर थे। स्टेशन अधीक्षक जेपी शुक्ल ने कहा कि स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रहा है। इसके बावजूद लोग नियमित चलने वाली ट्रेनों की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।पद्मावत एक्सप्रेस 160 110काशी विश्वनाथ 120 90जनता एक्सप्रेस 150 100पंजाबमेल नो रूम 90साकेत नो रूम नो रूमतुलसी एक्सप्रेस नाे रूम नो रूम