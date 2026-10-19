Pratapgarh News: उतार-चढ़ाव भरे मौसम में जुकाम ने जकड़ा, बुखार भी हावी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:31 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:31 AM IST
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उतार-चढ़ाव भरे मौसम में लापरवाही भारी पड़ रही है। लोग सर्दी, जुकाम व बुखार की चपेट में आ रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को लगे आरोग्य मेले में वायरल संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा रही। डॉक्टरों ने दवा के साथ ही खानपान में सावधानी बरतने की सलाह दी।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपाल मऊ में रविवार को आरोग्य मेले में 57 मरीज आए। इसमें 45 सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित थे। इसमें भी 10 बच्चे थे। पीएचसी विश्वनाथगंज में 14 मरीज उपचार कराने पहुंचे। इसमें सभी वायरल बुखार से पीड़ित थे।
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रियंका सोनकर ने बताया कि बदलते मौसम में ठंडी चीजों से परहेज और समय से दवाओं का सेवन करने की सलाह दी। पीएचसी दुर्गागंज में 27 मरीजों में 15 बुखार से पीड़ित रहे।
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इलाज के बाद डॉक्टर ने दवाएं भी दीं
पीएचसी अठेहा में सीएम आरोग्य मेले में रविवार को फार्मासिस्ट की कहीं और ड्यूटी लगाई गई थी। ऐसे में डाॅ. जीतेंद्र ने मरीजों को देखा और उन्हें दवाएं वितरित कीं। उन्होंने बताया कि फार्मासिस्ट की ड्यूटी सीएचसी पर लगाई गई है। 35 में अधिकतर मरीज सर्दी, जुकाम और बुखार के रहे।
बुखार से छुटकारा पाने 22 मरीज पहुंचे
पीएचसी रानीगंज कैथौला के जन आरोग्य मेले में 35 मरीज आए। इसमें 22 मरीज बुखार से पीड़ित रहे। मर्ज से छुटकारा पाने के लिए डॉ. टीपू सुल्तान से दवाएं लीं। डॉक्टर ने खानपान में सावधानी बरतने की सलाह दी है।
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प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपाल मऊ में रविवार को आरोग्य मेले में 57 मरीज आए। इसमें 45 सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित थे। इसमें भी 10 बच्चे थे। पीएचसी विश्वनाथगंज में 14 मरीज उपचार कराने पहुंचे। इसमें सभी वायरल बुखार से पीड़ित थे।
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प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रियंका सोनकर ने बताया कि बदलते मौसम में ठंडी चीजों से परहेज और समय से दवाओं का सेवन करने की सलाह दी। पीएचसी दुर्गागंज में 27 मरीजों में 15 बुखार से पीड़ित रहे।
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इलाज के बाद डॉक्टर ने दवाएं भी दीं
पीएचसी अठेहा में सीएम आरोग्य मेले में रविवार को फार्मासिस्ट की कहीं और ड्यूटी लगाई गई थी। ऐसे में डाॅ. जीतेंद्र ने मरीजों को देखा और उन्हें दवाएं वितरित कीं। उन्होंने बताया कि फार्मासिस्ट की ड्यूटी सीएचसी पर लगाई गई है। 35 में अधिकतर मरीज सर्दी, जुकाम और बुखार के रहे।
बुखार से छुटकारा पाने 22 मरीज पहुंचे
पीएचसी रानीगंज कैथौला के जन आरोग्य मेले में 35 मरीज आए। इसमें 22 मरीज बुखार से पीड़ित रहे। मर्ज से छुटकारा पाने के लिए डॉ. टीपू सुल्तान से दवाएं लीं। डॉक्टर ने खानपान में सावधानी बरतने की सलाह दी है।