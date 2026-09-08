Pratapgarh News: सपा जिलाध्यक्ष के भाई पर केस दर्ज, रास्ता रोककर धमकाने का आरोप

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पीड़ित उत्कर्ष मिश्रा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि सात सितंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे कार से करेटी घाट से घर लौट रहे थे। मऊदारा में जिलाध्यक्ष के छोटे भाई दीपक ने दो साथियों के साथ बाइक खड़ी कर रास्ता रोक लिया। पहले से दर्ज मुकदमे को लेकर गाली-गलौज की।आरोप है कि दीपक ने साथियों से कट्टा लाने को कहा और गोली मारने की धमकी दी। धमकी दी कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। उत्कर्ष का कहना है कि दीपक इससे पहले भी दो बार पिस्टल सटाकर धमकी दे चुका है।कासगंज जेल में बंद है छविनाथजिलाध्यक्ष छविनाथ यादव इस समय कासगंज जेल में बंद है। उसका भाई गुलशन यादव कुंडा का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है। गुलशन पर एक लाख का इनाम भी है। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तलाश कर रही है। साल 2022 विधानसभा चुनाव में गुलशन ने कुंडा से राजाभैया के खिलाफ सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था।प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।शिवनारायण वैस, सीओ कुंडा