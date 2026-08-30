Pratapgarh News: जन्मदिन पर भाइयों ने कार पर चढ़कर बनाई रील, गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार 27 अगस्त को हथिगवां थाना क्षेत्र के महेवा मोहनपुर निवासी आकाश का जन्मदिन था। उसने कार और बाइकों का काफिला इलाके में निकाला। कार पर चढ़कर आकाश और उसके भाई विकास स्टंट करते हुए रील बनाना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी पश्चिमी बृजनंदन राय ने बताया कि सड़क का घेराव कर वाहनों का काफिला निकालने और खतरनाक स्टंट कर रील बनाने के मामले में कार्रवाई की गई है। संवाद

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जन्मदिन की खुशी में कार पर चढ़कर वाहनों का काफिला निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर हथिगवां पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने दो भाइयों को गिरफ्तार किया है।