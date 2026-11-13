Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Body of a young man found hanging in a room

Pratapgarh News: कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव

Fri, 13 Nov 2026 11:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Body of a young man found hanging in a room
देल्हूपुर के नौबस्ता में कमरे में शुक्रवार की दोपहर करीब एक बजे युवक का शव पंखे के चुल्ले पर गमछे के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने साढ़ू व ससुरालीजन पर पिटाई करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन

देल्हूपुर के नौबस्ता गांव निवासी हरिराम वर्मा का बेटा अजय वर्मा (28) दूसरे राज्य में रहता था। दिवाली पर वह घर आया था। पिता के अनुसार, अजय की वर्ष 2024 अप्रैल में शादी हुई थी। वह पत्नी सुरेखा और चार माह की बेटी से मिलने बृहस्पतिवार को प्रयागराज के होलागढ़ थाने के रामगढ़ अपनी ससुराल गया था।
विज्ञापन

आरोप है कि वहां पत्नी को घर लाने को लेकर साढ़ू से विवाद हो गया। इस पर ससुरालीजन और साढ़ू ने उसे पीट दिया और बाइक, मोबाइल व आधार कार्ड छीन लिया।
अजय वर्मा ने घर आकर घटना बताई। पिता का आरोप है कि इसी बात से आहत होकर अजय ने शुक्रवार को जान दे दी। देर तक दरवाजा न खुलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कमरे से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्जन-
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के परिजनों से मामले की जानकारी जुटाई गई है। उनकी ओर से अभी तक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। - प्रशांत राज, सीओ रानीगंज
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed