Pratapgarh News: भरत मिलाप मेला आज, बांदा-गोंडा से पहुंचा बम निरोधक दस्ता

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जिले के लगभग एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। डॉग स्क्वाड भी गश्त पर रहेगा। मेले में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। अयोध्या के रास्ते सुल्तानपुर होकर आने वाले वाहनों को मदाफरपुर से पट्टी के रास्ते डायवर्ट कर भेजा जाएगा। प्रयागराज से आने वाले वाहनों को भुपियामऊ चौराहे से डायवर्ट किया जाएगा। सुल्तानपुर जाने वाले मार्ग भुपियामऊ से डायवर्ट होने के बाद रानीगंज के रास्ते जामताली, पट्टी, ढकवा होते हुए सुल्तानपुर जाएंगे।इसी रास्ते से सुल्तानपुर से आने वाले वाहन भुपियामऊ से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। बृहस्पतिवार की सुबह आठ बजे से भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। शहर के प्रमुख चौराहों चिलबिला, सदर बाजार, भंगवा चुंगी, राजापाल चौराहा, चौक घंटाघर पर बैरिकेडिंग की गई है।श्री रामलीला समिति के संरक्षक रोशनलाल उमरवैश्य, अध्यक्ष संजय खंडेलवाल, संयोजक दिनेश सिंह दिन्नू, मंत्री विपिन गुप्ता ने बताया कि भरत मिलाप की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐतिहासिक भरत मिलाप 22 अक्टूबर की रात से 23 अक्टूबर को सुबह 6:00 बजे तक आयोजित होगा।ड्रोन कैमरे से होगी निगरानीमेला परिक्षेत्र की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी सक्रिय कर दिया गया है। पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम से भी सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी।पीएसी के साथ बम निरोधक दस्ता मेला परिक्षेत्र का भ्रमण करेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी भी फोर्स के साथ मौजूद रहेंगे। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है।-दीपक भूकर, एसपी