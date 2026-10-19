Pratapgarh News: रात में जगमग रहेगा बेल्हा देवी धाम स्टेशन

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वाशिंग लाइन भी इससे जुड़ी रहेगी। एक करोड़ रुपये के बजट से 1200 मीटर की अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जाएगी। दीपावली बाद कार्य शुरू होगा। जेई अरविंद कुमार ने बताया कि कार्य पूरा होने पर स्टेशन पर निर्बाध आपूर्ति मिलेगी। रात में स्टेशन पर अंधेरा नहीं छाएगा।

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मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन पर ब्रेकडाउन व लोकल फाल्ट की समस्या से निजात मिलेगी। जंक्शन पर अब अंधेरा नहीं छाएगा। यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। बिजली विभाग की ओर से मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन की 11 हजार केवी की लाइन अलग से बनाई जाएगी। इससे सिर्फ जंक्शन को ही आपूर्ति की जाएगी।