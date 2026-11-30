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विश्वविद्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार बीए-एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा अब 12 दिसंबर, राजनीतिक विज्ञान की 14 दिसंबर, दर्शनशास्त्र की 15 दिसंबर और समाजशास्त्र की परीक्षा 16 दिसंबर को होगी। वहीं लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ की परीक्षा 17 दिसंबर और लॉ ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट की परीक्षा 18 दिसंबर को होगी।इसी दिन कंप्यूटर और इंग्लिश-द्वितीय के प्रश्नपत्र भी होंगे। इसी तरह एमए हिंदी साहित्य प्रथम सेमेस्टर के भक्तिकाव्य व रीतिकाव्य की परीक्षा पांच दिसंबर के स्थान पर अब 20 दिसंबर को और अनुसंधान प्रविधि की परीक्षा सात दिसंबर के स्थान पर 22 दिसंबर को होगी। बीए-एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की सभी संशोधित परीक्षाएं दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक जबकि एमए हिंदी साहित्य की दोनों परीक्षाएं सुबह 8.30 से 10.30 बजे तक आयोजित होगी।परीक्षा में नया प्रवेश पत्र लेकर ही बैठें-परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनीता यादव ने संबंधित परीक्षार्थियों को निर्देश दिया है कि संशोधित समय-सारिणी के अनुसार नए प्रवेश पत्र प्राप्त कर ही परीक्षा में शामिल हों। विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भी संशोधित परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।