Pratapgarh News: पिटाई से नाराज रोडवेज चालक ने हाईवे पर खड़ी कर दी बस

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प्रयागराज डिपो से बस लेकर चालक राजेश अयोध्या जा रहा था। पीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को उतारने के लिए चालक ने भंगवा चुंगी चौराहे पर बस रोक दी। पहले से सुल्तानपुर जाने के लिए भंगवा चुंगी चौराहे पर दो प्राइवेट बस लगी हुई थीं।रोडवेज बस को देख सवारी चढ़ने लगे। इस बात से प्राइवेट बस चालक नाराज हो गए। दो बस चालकों ने रोडवेज चालक को नीचे उतारकर पीटने लगे। इससे नाराज रोडवेज चालक ने बस को अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर सड़क के बीचोंबीच खड़ी कर दी।ऐसे में दोनों तरफ वाहनों का कतार लगने से जाम लग गया। इसके बाद रोडवेज चालक हंगामा करने लगे। इधर, जाम की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया।आरोपी अजीत नगर निवासी मो. सईद उर्फ फेटू और सदर बाजार निवासी रामशंकर उर्फ कल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया।हाईवे किनारे अवैध बस अड्डे पर कार्रवाई नहींरविवार की दोपहर करीब एक बजे रोडवेज चालक की पिटाई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी प्रयागराज और सुल्तानपुर जाने वाले रोडवेज चालकों से प्राइवेट बस चालक और कंडक्टर मारपीट कर चुके हैं। जबकि भंगवा चुंगी चौराहे पर ही पुलिस चौकी बनी हुई है।कई रोडवेज बस चालक डर की वजह से भंगवा चुंगी चौराहे पर बस नहीं रोकते हैं। इससे सवारियों को बस नहीं मिल पाती है। शिकायत के बाद भी आज तक भंगवा चुंगी चौराहे पर चल रहे अवैध बस अड्डे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी है।दो आरोपियों का शांति भंग में चालान किया गया है। अवैध बस अड्डे की भी जांच कराई जाएगी। -आशुतोष मिश्रा, सीओ सिटी